«Скопинского маньяка» Виктора Мохова решили не выпускать из СИЗО. И вот почему

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова оставили в СИЗО до 1 марта включительно.

Скопинский районный суд продлил Виктору Мохову срок содержания под стражей до 1 марта 2023 года включительно. Мохова, известного далеко за пределами Рязанской области под прозвищем «скопинский маньяк», обвиняют в укрывательстве убийства.

Изначально он находился под домашним арестом, но из-за нарушений суд изменил мягкую меру пресечения на самую строгую – содержание под стражей. 6 февраля срок нахождения Мохова в СИЗО в очередной раз истек, поэтому следователь СК ходатайствовал о продлении меры пресечения.

«В связи с тем, что срок содержания обвиняемого под стражей недостаточен для проведения предварительного следствия, суд продлил меру пресечения до 1 марта», - говорится в сообщении. Кроме того, не изменились и обстоятельства, повлиявшие на изоляцию Мохова от общества.

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