Спасский, Клепиковский, теперь еще и Рязанский - три района Рязанской области, где ввели режим ЧС.

Днем 19 августа в Рязанской области ввели режим ЧС в третьем районе – Рязанском. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. По его словам, причина введения режима ЧС – неблагоприятные погодные условия и осложнение пожароопасной обстановки.

Важно! Вечером 22 августа режим ЧС ввели на территории всей Рязанской области (читать подробнее).

«В настоящее время здесь [в Рязанском районе] горит 26 га. Решено ввести режим ЧС. Все силы и средства, необходимые для тушения возгорания [в лесах], задействованы».

Малков заверил, что при ухудшении ситуации - усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировку личного состава и техники [для тушения лесных пожаров] усилят.

Прдолжает гореть лес в Рязанском районе. На фото участок в семи километрах от села Деулино. Сейчас там ввели режим ЧС.

Что касается погоды, которая «осложняет пожароопасную обстановку», то 20 августа драгоценные осадки, которых так не хватает Рязанской области, наиболее вероятны только в южных районах (лесные пожары бушуют на севере, северо-западе – Ред.). Да и они будут локальными и короткими, поэтому практически не повлияют на ситуацию с засухой. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Спасском районе. Пришли к такому решению власти для «организации превентивных мероприятий и качественного реагирования (по-видимому, на ситуацию)». А на следующий день, 17 августа, режим ЧС объявили в Клепиковском районе.

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