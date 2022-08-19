В третьем районе Рязанской области ввели режим ЧС. На фото: горит лес в Рязанском районе, в шести километрах от села Деулино.

В Рязанском районе серьезно осложнилась обстановка с лесными пожарами. Связано это с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. На данный момент в Рязанском районе горит 26 гектаров леса.

Ранее режим ЧС ввели в Спасском и Клепиковском районах.

«При усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировку личного состава и техники усилят», - заверил Малков.

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