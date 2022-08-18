В Рязанской области 18 августа выросло количество термоточек на карте лесных пожаров

Пожары в Рязанской области: режим ЧС и угроза населенным пунктам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

18 августа в Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. Если верить информации сервиса «Карта пожаров», количество термоточек в сравнении с утренними показателями 17 августа увеличилось – с 50 до 61 (по состоянию на 18 августа 05:00). Но в сравнении с вечером – уменьшилось, было 72 термоточки.

Увеличилась и площадь, охваченная огнем. Утром 18 августа она превысила 180 гектаров, тогда накануне вечером была менее 85 гектаров.

Лесные пожары в Рязанской области зафиксированы в трех районах – Рязанском, Клепиковском и Спасском. В двух последних продолжает действовать режим ЧС.

Ближайшие к пожарам населенные пункты:

- поселок Деулино, деревня Картаносово, деревня Поповка и поселок Лесохим Рязанского района. Два последних населенных пункта могут быть нежилыми. Расстояние до кромки пожаров пять-семь километров;

- поселок Голованово Клепиковского района. Расстояние до лесных пожаров около пяти километров. В потенциально опасной зоне проживают 70 человек, власти подготовили план их эвакуации. Отметим, что во время лесных пожаров 2010 года, все население поселка Голованово эвакуировали, но населенный пункт не пострадал;

- поселок 1-е Мая Спасского района. Находится в непосредственной близости от пожара. Правда, в населенном пункте больше двадцати лет никто не живет, поселок заброшен.

За сутки на онлайн-карте лесных пожаров в Рязанской области количество термоточек то увеличивалось, то уменьшалось. На карте видны ближайшие к очагам пожаров населенные пункты. Фото: скриншот с сервиса «Карта пожаров».

По последним данным, общая площадь, пройденная огнем в Рязанской области составляла более 800 гектаров. Продолжают действовать пять очагов. Борются с огнем 347 человек и 125 единиц техники, в том числе вертолеты и самолет Ил-76.

Позже стало известно, что в район природных пожаров в Рязанской области вылетел министр МЧС России Александр Куренков. Также ожидается приезд министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и руководителя Рослесхоза Иван Советников. Кстати, Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области в сокрытии реальных площадей лесных пожаров, что помешало своевременно отреагировать на ситуацию.

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