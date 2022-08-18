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Происшествия18 августа 2022 9:57

В Рязанскую область вылетел министр МЧС России Александр Куренков

Чиновник будет координировать работу группировки по тушению пожаров
Источник:kp.ru
Министр будет координировать противопожарные силы. Фото: пресс-служба МЧС РФ.

Министр будет координировать противопожарные силы. Фото: пресс-служба МЧС РФ.

Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работы группировки РСЧС по тушению пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в регион прибыл сводный отряд ГУ МЧС по Москве. В состав группировки вошли автомобили повышенной проходимости, которые предназначены для тушения пожаров в труднодоступных местах.

При этом вся численность задействованных сил составляет 353 человека и 127 единиц техники.