В Рязанскую область вылетел министр МЧС России Александр Куренков

Министр будет координировать противопожарные силы. Фото: пресс-служба МЧС РФ.

Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работы группировки РСЧС по тушению пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в регион прибыл сводный отряд ГУ МЧС по Москве. В состав группировки вошли автомобили повышенной проходимости, которые предназначены для тушения пожаров в труднодоступных местах.

При этом вся численность задействованных сил составляет 353 человека и 127 единиц техники.