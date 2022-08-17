Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2022 19:04

На тушении пожаров в Клепиковском районе Ил-76 отработал первый заход

В районе объявлен режим ЧС
Источник:kp.ru
На тушении пожаров в Клепиковском районе Ил-76 и отработал первый заход.

На тушении пожаров в Клепиковском районе Ил-76 и отработал первый заход.

На тушение лесных пожаров в Клепиковском районе прибыл самолет Ил-76 и отработал первый заход. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Напомним, для тушения природных пожаров в Рязанскую область из аэропорта Жуковский прибыл самолет Ил-76. Самолет работает в Клепиковском районе, где из-за изменения направления и силы ветра пожар перешел в верховой и сформировался огневой фронт шириной до 3 километров.

Общими усилиями спасателям удалось сбить пожар вновь до низового, однако в Клепиковском районе сохраняется сильный ветер, местами до 11 метров в секунду.

Всего на тушении природных пожаров в регионе задействовано 347 человек и 125 единиц техники.