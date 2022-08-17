МЧС: Пожар в Клепиковском районе сбит до низового уровня

Верховой лесной пожар в районе деревни Голованово Клепиковского района удалось вновь сбить до низового уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На место происшествия прибыл Ил-76 и отработал первый заход, сбросив тонны воды на лесной пожар. В районе Голованово и Деулино также прибыла пожарная техника, спасатели ведут работы по защите населенных пунктов. Чтобы локализовать огонь, в районе Голованово сосредоточена аэромобильная группировка пожарных и спасателей МЧС России. Также в Рязанскую область прибыла наземная сводная аэромобильная группировка Правительства Москвы.

Как сообщает пресс-служба, в Клепиковском районе сохраняется сильный ветер. Как сообщают с места событий, порывы ветра достигают 11 метров в секунду.

Напомним, в Рязанскую область из аэропорта Жуковский для тушения лесных пожаров прибыл самолет Ил-76 МЧС России.

- Воздушное судно будет работать в Клепиковском районе, где в связи с изменением направления и силы ветра произошел переход в верховой пожар, сформировался огневой фронт шириной до 3 километров, - отметили в пресс-службе.

Всего на тушении природных пожаров в регионе задействовано 347 человек и 125 единиц техники.