В Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров

Рослесхоз уличил органы лесного хозяйства Рязанской области в сокрытии реальных площадей лесных пожаров. По мнению ведомства, это не позволило вовремя отреагировать на ситуацию в Мещере.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», - такое сообщение появилось в Telegram-канале Рослесхоза.

Координировать тушение возгораний 18 августа в Рязанскую область приедут министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Рослесхоза Иван Советников с заместителем Алексеем Венглинским.

Ситуация развивается настолько сложно, что наряду с подразделениями МЧС России решено привлечь силы и средства Авиалесоохраны:

«Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте. Группировка из Сибири уже в пути», - рассказали в Рослесхозе.