В Клепиковском районе готовы эвакуировать поселок Голованово

В Клепиковском районе нависла угроза лесного пожара в поселке Голованово. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Телеграмм-канале.

По его словам, в потенциально опасной зоне проживают 70 человек, и уже подготовлен план их эвакуации.

На месте разворачивается прибывающая противопожарная техника. В опасной зоне работают вертолеты авиаразведки и тушения.

- В связи с изменением направления и силы ветра произошел переход в верховой пожар, - поясняет глава региона.

В качестве дополнительной поддержки из столицы вылетел противопожарный самолет ИЛ-76, который везет 42 тонны воды.

Напомним, в Клепиковском районе объявлен режим ЧС.

Лесные пожары в Рязанской области 2022: горят земли обороны, леса и заповедник