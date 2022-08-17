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Общество17 августа 2022 16:41

В Клепиковском районе готовы эвакуировать поселок Голованово

В потенциально опасной зоне проживают 70 человек
Источник:kp.ru

В Клепиковском районе нависла угроза лесного пожара в поселке Голованово. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Телеграмм-канале.

По его словам, в потенциально опасной зоне проживают 70 человек, и уже подготовлен план их эвакуации.

На месте разворачивается прибывающая противопожарная техника. В опасной зоне работают вертолеты авиаразведки и тушения.

- В связи с изменением направления и силы ветра произошел переход в верховой пожар, - поясняет глава региона.

В качестве дополнительной поддержки из столицы вылетел противопожарный самолет ИЛ-76, который везет 42 тонны воды.

Напомним, в Клепиковском районе объявлен режим ЧС.

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Пожары в Клепиковском районе.

Пожары в Клепиковском районе.