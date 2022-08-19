Теплая погода с сильным ветром будет в Рязанской области 20 августа

Суббота 20 августа в Рязанской области будет вполне комфортной по температуре и с небольшими дождями. Прогнозом погоды на предстоящие сутки поделилась пресс-служба регионального МЧС.

Драгоценные осадки, которых так не хватает региону в настоящее время, наиболее вероятны только в южных районах. Да и они будут локальными и короткими, поэтому практически не повлияют на ситуацию с засухой. Ветер в течение дня юго-восточный и восточный, довольно сильный – с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13…+18, днем ожидается +22…+27 градусов. Атмосферное давление высокое – 757 мм ртутного столба.

Как сообщили специалисты погодного центра «Фобос», комфортная прохлада, установившаяся на территории Рязанской области, к сожалению, надолго не задержится. Уже в начале следующей недели вероятность осадков опять сведется к нулю, а столбики термометров уверенно устремятся к отметке в +30 градусов.