В Кудомском участковом лесничестве все полыхает, но Кудомский мост через Пру стоит.

Ситуация с лесным пожаром в Кудомском участковом лесничестве Рязанской области остается сложной. По состоянию на день 19 августа, самый крупный пожар именно там.

Как сообщил «КП-Рязань» представитель минприроды, в Кудоме горит все, в том числе – вокруг мост через Пру.

«Горит и на той стороне [моста] и на этой, но сам мост, удивительно, не пострадал», - сообщил чиновник.

По его словам, несмотря на то, что огонь еще не локализовали, угрозы населенным пунктам нет.

Ранее очаги в Кудомском участковом лесничестве Рязанской области зафиксировал космический аппарат «Метеор-М» (фото из космоса).

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