В Кудомском участковом лесничестве все полыхает, но Кудомский мост через Пру стоит.
Ситуация с лесным пожаром в Кудомском участковом лесничестве Рязанской области остается сложной. По состоянию на день 19 августа, самый крупный пожар именно там.
Как сообщил «КП-Рязань» представитель минприроды, в Кудоме горит все, в том числе – вокруг мост через Пру.
«Горит и на той стороне [моста] и на этой, но сам мост, удивительно, не пострадал», - сообщил чиновник.
По его словам, несмотря на то, что огонь еще не локализовали, угрозы населенным пунктам нет.
Ранее очаги в Кудомском участковом лесничестве Рязанской области зафиксировал космический аппарат «Метеор-М» (фото из космоса).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!