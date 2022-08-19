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Общество19 августа 2022 8:45

Спутники показали, как выглядят лесные пожары в Рязанской области из космоса

Очаги зафиксировал космический аппарат «Метеор-М»
Источник:kp.ru
Спутники показали, как выглядят лесные пожары в Рязанской области из космоса.

Спутники показали, как выглядят лесные пожары в Рязанской области из космоса.

Спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией с лесными пожарами в Рязанской области. Очаги в Кудомском лесничестве зафиксировал комплекс многозональной спутниковой съемки (КМСС) – космический аппарат «Метеор-М». Датируется съемка 16 августа. Предоставила снимок государственная корпорация «Роскосмос».

Ранее сообщалось, что в Рязанской области остановили распространение 11 природных пожаров, охвативших в общей сложности более 6 тысяч гектаров. Это площадь, пройденная огнем в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах (читать подробнее).

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