Спутники показали, как выглядят лесные пожары в Рязанской области из космоса.
Спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией с лесными пожарами в Рязанской области. Очаги в Кудомском лесничестве зафиксировал комплекс многозональной спутниковой съемки (КМСС) – космический аппарат «Метеор-М». Датируется съемка 16 августа. Предоставила снимок государственная корпорация «Роскосмос».
Ранее сообщалось, что в Рязанской области остановили распространение 11 природных пожаров, охвативших в общей сложности более 6 тысяч гектаров. Это площадь, пройденная огнем в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах (читать подробнее).
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