В Рязанской области остановили распространение пожаров площадью более 6 тыс. га

В Рязанской области остановлено распространение 11 природных пожаров, охвативших в общей сложности более 6 тысяч гектаров. Имеется ввиду площадь, пройденная огнем (не актуальная площадь возгораний), в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах. Цифры, актуальные на полночь 19 августа, опубликовала Авиалесоохрана.

По данным ведомства, за сутки удалось остановить три пожара на землях лесного фонда (6102 га), один пожар на землях обороны и безопасности (45 га) и два пожара на землях особо охраняемых природных территорий (102 га). В последнем случае говорится, конечно, об Окском биосферном заповеднике.

Именно от «Авиалесохраны» на месте работают 53 человека, в том числе 27 парашютистов-десантников, о переброске которых, но в количестве 42 человек, сообщалось ранее. Всего на пожаре по состоянию на 18 августа работали 850 человек и 300 единиц техники.