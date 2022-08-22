На территории всей Рязанской области власти региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Фото: telegram-канал Сергея Собянина.

Вечером 22 августа 2022 года врио губернатора Павел Малков ввел режим ЧС на всей территории Рязанской области. Об этом глава региона сообщил жителям в 19:30 через свои страницы в соцсетях.

По словам Малкова, обстановка в Рязанской области остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает хоть и медленно, но увеличиваться. Речь идет о 8-9 тысячах гектарах.

«Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий решил ввести в Рязанской области режим ЧС», - написал Малков.

Ранее сообщалось, что в Рязанскую область прибыл Сергей Собянин, именно после оперативного совещания с участием мэра Москвы врио рязанского губернатора объявил о введении режима ЧС.

«На тушении задействованы огромные силы: МЧС, Рослесхоза, со стороны области и муниципалитетов. Благодарен правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за беспрецедентную помощь. По просьбе региона и минприроды группировку личного состава увеличили почти до 9 тысяч человек», - отметил Павел Малков.

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