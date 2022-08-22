Столичный градоначальник принял участие в работе оперативного штаба. Фото: "Известия".

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с рязанскими пожарами крайне сложной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного градоначальника.

Отмечается, что мэр принял участие в работе оперативного штаба.

- Мы по просьбе коллег направили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники. Тем не менее пожар разгорается: большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения, - рассказал Собянин во время общения с представителями СМИ.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков подтвердил, что ситуация действительно напряженная и прежде всего из-за крайне неблагоприятных погодных условий.

Напомним, из Москвы в регион прибыло 6 вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники.