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Происшествия21 августа 2022 21:01

Эвакуация жителей в Рязанской области из-за лесных пожаров: огонь подступает к населенным пунктам. Ситуация на 22 августа

Власти объявили эвакуацию нескольких населенных пунктов в Рязанской области из-за приближения огня
Источник:kp.ru
Продолжается эвакуация жителей в Рязанской области из-за лесных пожаров. Август 2022 года.

Продолжается эвакуация жителей в Рязанской области из-за лесных пожаров. Август 2022 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с лесными пожарами на 22 августа 2022 года: накануне днем в Рязанской области объявили эвакуацию двух населенных пунктов. Жители массово покидают деревню Деулино и поселок Лесохим Рязанского района. Сначала об этом «КП-Рязань» сообщил местный житель:

- Народ на собрании был, там пугали, сказали: «Собирайтесь, сгорите». Женщину идут, спрашивают: «Вы ждете пожара?» Нет. «А нам на собрании сказали ждать, придет. Вот, мол, машины [пожарные] стоят, возле них будьте. Пугали так, - передал один из жителей деревни Деулино.

Из каких населенных пунктов Рязанской области эвакуируют людей

Но вскоре врио губернатора Рязанской области Павел Малков официально объявил об эвакуации жителей деревни Деулино и деревни Ольгино Клепиковского района, назвав это мероприятие «временным отселением». Причина эвакуации - ухудшение погодных условий.

«Это [эвакуация] необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня», - отметили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

Отметим, что в деревни Деулино проходит частичная эвакуация населения, а в Ольгино – полная. В настоящее время там проживает 25 человек, видимо, вместе с дачниками.

Людям предоставили автобусы и временные пункты размещения.

Деревня Деулино практически опустела. Часть жителей эвакуировали.

Деревня Деулино практически опустела. Часть жителей эвакуировали.

Жители еще одного рязанского поселка попали под эвакуацию

Несколько часов назад после очередного заседания оперативного штаба власти решили эвакуировать и поселок Голованово Клепиковского района. Расположен он в семи-восьми километрах восточнее деревни Ольгино. Огонь на фоне непростых погодных условий подошел слишком близко к жилым домам, поэтому эвакуация жителей в Рязанской области продолжается.

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