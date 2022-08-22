Продолжается эвакуация жителей в Рязанской области из-за лесных пожаров. Август 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с лесными пожарами на 22 августа 2022 года: накануне днем в Рязанской области объявили эвакуацию двух населенных пунктов. Жители массово покидают деревню Деулино и поселок Лесохим Рязанского района. Сначала об этом «КП-Рязань» сообщил местный житель:

- Народ на собрании был, там пугали, сказали: «Собирайтесь, сгорите». Женщину идут, спрашивают: «Вы ждете пожара?» Нет. «А нам на собрании сказали ждать, придет. Вот, мол, машины [пожарные] стоят, возле них будьте. Пугали так, - передал один из жителей деревни Деулино.

Из каких населенных пунктов Рязанской области эвакуируют людей

Но вскоре врио губернатора Рязанской области Павел Малков официально объявил об эвакуации жителей деревни Деулино и деревни Ольгино Клепиковского района, назвав это мероприятие «временным отселением». Причина эвакуации - ухудшение погодных условий.

«Это [эвакуация] необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня», - отметили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

Отметим, что в деревни Деулино проходит частичная эвакуация населения, а в Ольгино – полная. В настоящее время там проживает 25 человек, видимо, вместе с дачниками.

Людям предоставили автобусы и временные пункты размещения.

Деревня Деулино практически опустела. Часть жителей эвакуировали.

Жители еще одного рязанского поселка попали под эвакуацию

Несколько часов назад после очередного заседания оперативного штаба власти решили эвакуировать и поселок Голованово Клепиковского района. Расположен он в семи-восьми километрах восточнее деревни Ольгино. Огонь на фоне непростых погодных условий подошел слишком близко к жилым домам, поэтому эвакуация жителей в Рязанской области продолжается.

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