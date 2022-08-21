В Рязанской области 21 августа объявлена эвакуация деревни Деулино и поселка Лесохим. Лесной пожар подступил вплотную. Источник: fires.ru

21 августа в Рязанской области из-за близко подступившего лесного пожара объявлена эвакуация двух населенных пунктов. Люди массово покидают деревню Деулино и поселок Лесохим Рязанского района. Об этом КП-Рязань сообщил местный житель.

При этом для села Картаносово, которое рядом с деревней Деулино, эвакуация пока не объявлялась.

Ранее врио губернатора Павел Малков сообщал, что угроза для населенных пунктов сохраняется. Погода не благоприятствует: сохраняются ветер, высокая температура, отсутствуют осадки.

Если верить данным спутника с сайта fires.ru, одна из 48 термоточек лесного пожара находится вплотную к Лесохиму — уже по другую сторону реки Пра от основных очагов, а сам поселок попал в так называемый контур пожара.