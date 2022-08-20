Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022: свежие фото, работа МЧС и спасателей.

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области, август 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

20 августа в Рязанской области по-прежнему не утихают лесные пожары. Публикуем 25 фотографий с мест происшествия, который показывают работу огнеборцев и гибнущие леса.

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области, 18-20 августа 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в Рязанской области режим ЧС действует в три районах региона – Клепиковском, Рязанском и Спасском. На тушение брошены силы не только рязанского «Пожлеса» и управления МЧС, но и департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, а также «Авиалесоохраны» и других подразделений.

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области, 18-20 августа 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Переправа через Пру в селе Деулино Клепиковского района. Фото: Александр ЕФАНОВ

Сотрудники нацпарка «Мещерский» во время короткого отдыха. Фото: Александр ЕФАНОВ

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Леса горят в трех районах Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотни человек тушат лесные пожары в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мост через реку Кадь. Фото: Александр ЕФАНОВ

Мост через речку Кадь. Граница, заканчивается территория нацпарка «Мещерский», за мостом - охотничьи хозяйства. Фото: Александр ЕФАНОВ

Вокруг муравейника все сгорело. Фото: Александр ЕФАНОВ

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесной пожар в Рязанской области сняли с квадрокоптера. Август 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022. Фото: Александр ЕФАНОВ

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022. Фото: Александр ЕФАНОВ

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022. Фото: Александр ЕФАНОВ

Лесной пожар в семи километрах от села Деулино Рязанского района. Фото: Александр ЕФАНОВ

Лесной пожар в семи километрах от села Деулино Рязанского района. Фото: Александр ЕФАНОВ

В основном пожары в Рязанской области низовые, но переходят в верховые... Фото: Иван МАКЕЕВ

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022 Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесной пожар в 1,7 км от заброшенного поселка 1 Мая Спасского района. Фото: Александр ЕФАНОВ

Насосно-рукавный комплекс «Водолей» прибыл в село Деулино из Москвы. Всасывает из Пры 200 литров воды в секунду и тут же раздает в цистерны пожарных машин. Фото: Александр ЕФАНОВ

Работа спасателей и гибнущие леса: 25 огненных фотографий лесных пожаров в Рязанской области. Фото: Александр ЕФАНОВ

Работа спасателей и гибнущие леса: 25 огненных фотографий с лесных пожаров в Рязанской области. Фото: Александр ЕФАНОВ

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022: свежие фото, работа МЧС и спасателей. Фото: Александр ЕФАНОВ

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