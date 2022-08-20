Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022: свежие фото, работа МЧС и спасателей.

Фотографии лесных пожаров в Рязанской области, август 2022 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
20 августа в Рязанской области по-прежнему не утихают лесные пожары. Публикуем 25 фотографий с мест происшествия, который показывают работу огнеборцев и гибнущие леса.
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области, 18-20 августа 2022 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Напомним, в Рязанской области режим ЧС действует в три районах региона – Клепиковском, Рязанском и Спасском. На тушение брошены силы не только рязанского «Пожлеса» и управления МЧС, но и департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, а также «Авиалесоохраны» и других подразделений.
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области, 18-20 августа 2022 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Переправа через Пру в селе Деулино Клепиковского района.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Сотрудники нацпарка «Мещерский» во время короткого отдыха.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Леса горят в трех районах Рязанской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сотни человек тушат лесные пожары в Рязанской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мост через реку Кадь.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Мост через речку Кадь. Граница, заканчивается территория нацпарка «Мещерский», за мостом - охотничьи хозяйства.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Вокруг муравейника все сгорело.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Лесной пожар в Рязанской области сняли с квадрокоптера. Август 2022 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Лесной пожар в семи километрах от села Деулино Рязанского района.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Лесной пожар в семи километрах от села Деулино Рязанского района.
Фото: Александр ЕФАНОВ
В основном пожары в Рязанской области низовые, но переходят в верховые...
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022
Фото: Иван МАКЕЕВ
Лесной пожар в 1,7 км от заброшенного поселка 1 Мая Спасского района.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Насосно-рукавный комплекс «Водолей» прибыл в село Деулино из Москвы. Всасывает из Пры 200 литров воды в секунду и тут же раздает в цистерны пожарных машин.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Работа спасателей и гибнущие леса: 25 огненных фотографий лесных пожаров в Рязанской области.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Работа спасателей и гибнущие леса: 25 огненных фотографий с лесных пожаров в Рязанской области.
Фото: Александр ЕФАНОВ
Фотографии лесных пожаров в Рязанской области августа 2022: свежие фото, работа МЧС и спасателей.
Фото: Александр ЕФАНОВ
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