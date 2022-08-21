Из-за лесных пожаров в Рязанской области эвакуируют поселок Голованово

Вечером 21 августа прошло очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров, бушующих в Рязанской области. По его итогам, помимо деревни Ольгино, решено эвакуировать поселок Голованово. Огонь на фоне непростых погодных условий подошел слишком близко к жилым домам, чтобы люди могли там оставаться.

«Подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгино. Оттуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей», - сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков в Telegram.

«Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня», - комментирует ГУ МЧС по Рязанской области.

О реальной угрозе для остальных населенных пунктов пока речи не идет. При этом Павел Малков добавил, что и без того напряженная ситуация может осложниться в случае неблагоприятных погодных условий, так как ночью не может работать авиация.