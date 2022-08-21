В Рязанской области официально сообщили об эвакуации из-за лесного пожара

21 августа в Рязанской области из-за подошедшего вплотную лесного пожара объявлено «временное отселение» жителей двух населенных пунктов. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

21 августа в Рязанской области из-за подошедшего вплотную лесного пожара объявлено «временное отселение» жителей двух населенных пунктов. По словам врио губернатора Павла Малкова, это деревни Деулино (Рязанский район) и Ольгино (Клепиковский район).

В Деулино проходит частичная эвакуация, в Ольгино — полная (в количестве 25 человек). Ранее также сообщалось об эвакуации поселка Лесохим.

«Руководство районов вместе с представителями регионального МЧС проводят необходимые организационные мероприятия, контролируют процесс», - заявил Павел Малков.

Отмечается, что жителям предоставлены автобусы. Также для них подготовлены временные пункты размещения.

Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области утверждает, что решение принято «в связи с ухудшением погодных условий».

«Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня», - отмечают в ведомстве.