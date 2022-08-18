Все средства хороши: в Рязанскую область стянули элиту лесных пожарных, а верующие пытаются отвратить стихию иконами

Пока профессиональные формирования борются с пожаром, две жительницы деревни Картоносово молятся в местном храме, а затем проходят Крестным ходом с иконами.

С лесными пожарами в рязанской Мещере борются при помощи авиации, парашютистов и образов святых

18 августа Рязань проснулась со смогом и запахом гари. Всем сразу стало понятно, что ситуация с природными пожарами в Рязанской области усложняется. Утром власти сообщили, что полыхает лес сразу в трех районах – Спасском, Рязанском и Клепиковском. Масштабы возгорания настолько обширны, что дым от очагов дошел до Москвы.

Вспоминая 2010 год

Еще накануне, 17 августа, в Спасском и Клепиковском районах ввели ЧС и приняли масштабные меры по тушению, сумев сбить огонь с верхового на низовой. Однако сильный ветер, жара и засуха значительно усложняют борьбу со стихией.

Противопожарные силы сосредоточены на подступах к жилым поселкам. Ближайшие к очагам пожаров населенные пункты – поселок Деулино, деревни Картоносово и Голованово в сердце рязанской Мещеры. Жители этих мест пережили страшные пожары 2010 года, многие из них потеряли кров, поэтому боятся повторения сценария.

- Местным тревожно - они помнят 2010-й, но в населенных пунктах через каждые 100 метров стоят пожарные машины, чтобы отбить огонь при необходимости, - поделился житель Картаносово Евгений Тишков.

Мост через реку Пру в поселке Деулино доверия не внушает, но сейчас он играет важную роль в тушении пожаров.

В противостоянии со стихией все средства хороши. И пока профессиональные формирования борются с огнем на переднем краю, две жительницы Картоносово молятся в местном храме, а затем проходят Крестным ходом с иконами Казанской Божией матери и Неопалимая купина. Верят, что это поможет.

- Когда в 2010-м году многое в деревне сгорело, дома, которые они обходили с иконой, огонь не тронул, - поделились байкой в разговоре с нашим корреспондентом старожилы.

- В 2010 году леса горели, а сейчас - по горельнику полыхает. Пока огонь за рекой Прой, но верховой [пожар] она не удержит – слишком обмелела сейчас, местами по пояс воды. Надеемся, все обойдется. Сейчас ситуация не такая напряженная, как в 2010 году. Тогда со всех сторон деревни огонь полыхал, три очага было, а сейчас - один только, - отмечает сотрудник местной пожарной охраны.

Низовые пожары идут по горельнику 2010 года.

В шаге от беды

Строго говоря, очагов за последние двое суток официально насчитывалось от трех до пяти, но, к счастью, к населенным пунктам огонь пока удается не подпустить. Пока самый тревожный момент был вечером 17 августа, когда пожар все-таки перешел на верховой. Это означает неконтролируемое горение, которое быстро распространяется, перекидываясь по верхушкам деревьев.

Случился такой переход на подступах к деревне Голованово, где живут примерно 70 человек. Людей уже готовились эвакуировать, но прилетевший на подмогу из Жуковского Ил-76, сбросив десятки тонн воды, помог сбить пламя до низового и вновь взять ситуацию под контроль.

Тем не менее, огонь продолжао наступать, и если вечером 17 августа площадь, охваченная огнем, составляла 84 га, то на утреннем заседании штаба по тушению пожаров озвучили цифру 181 га. Вечером 18 августа продолжают действовать 4 очага лесных пожаров, из них два уже локализованы. Еще столько же удалось ликвидировать за прошедшие сутки.

Местные жители опасаются, что если пожар перейдет на верхновой, река Прав не спасет их от огня.

На борьбу с огнем — из разных уголков страны

Неординарность нынешних событий в Рязанской области иллюстрирует и тот факт, что координацией действий профильных ведомств на месте занялись федеральные руководители: министр МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководители Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский.

Значительную помощь оказало Правительство Москвы, прибыли дополнительные силы из Московской области. В тушении участвовал сводный отряд ГУ МЧС по Москве с автомобилями повышенной проходимости. Наряду с подразделениями МЧС России привлекли пожарную элиту Авиалесоохраны — парашютистов-десантников из Йошкар-Олы, группировку из Сибири.

Кадр с периферии пожара. Дальше работают профессиональные формирования и авиация.

На пожаре работают 850 человек, 300 единиц техники, 12 авиабортов МЧС России, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России, два самолета Ил-76. Авиация произвела свыше 50 сбросов воды на горящие участки.

Приезд столь мощной группировки в регион радует, а вот прогнозы метеорологов – нет. Достаточно сильный ветер и околонулевая вероятность осадков в сочетании с температурой выше климатической нормы, мягко говоря, не делают погоду помощницей в тушении пожара.

Авиация имеет большое значение в тушении Лесного пожара в Рязанской области. Они обеспечивают разведку и сброс воды на очаги.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Две недели назад этот пожар затоптать можно было, никто не приехал»

Житель поселка Деулино рассказал корреспонденту КП о возгораниях, которые могли стать началом пожара:

- Да ладно, в 2010-м чуднее было, все горело кругом, выжили. А это разве пожар? Его две недели назад должны были затоптать ногами, и что? У нас все под контролем, говорят. А сейчас техники понагнали… Если бы москвичам плохо не стало, фиг бы кто и приехал. местные звонили в 112 ровно две недели назад, никто ничего не предпринял. Точка была небольшая, 25 км отсюда. В черте, где началось, молния сухая стукнула в сосну на старом горельнике, ещё 10-го года, и пошло. Лесничий в Кудоме сделал что мог, да что он может с лопатой без воды.

На пожаре работают 850 человек, 300 единиц техники, 12 авиабортов МЧС России. На фото - Насосно-рукавный комплекс «Водолей».

КСТАТИ

В Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров

Рослесхоз уличил органы лесного хозяйства Рязанской области в сокрытии реальных площадей лесных пожаров. По мнению ведомства, это не позволило вовремя отреагировать на ситуацию в Мещере (читать подробнее)