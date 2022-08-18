«Две недели назад этот пожар затоптать можно было, никто не приехал». Жители Деулина недовольны расторопностью властей

Жители деревни Деулино, одной из ближайших к очагам, предупреждали о лесном пожаре ещё две недели назад.

Жители деревни Деулино предупреждали о лесном пожаре ещё две недели назад. По их словам, власти отреагировали, сказав: «У нас все под контролем».

- Да ладно, в 2010-м чуднее было, все горело кругом, выжили. А это разве пожар? Его две недели назад должны были затоптать ногами, и что? У нас все под контролем, говорят. А сейчас техники понагнали… Если бы москвичам плохо не стало, фиг бы кто и приехал, - уверен местный житель.

Его дом стоит в десятке метров от моста через Пру. Именно там собрана часть подразделения спасателей из Москвы.

- Кто говорил?

- Не знаю, местные звонили в 112 ровно две недели назад, никто ничего не предпринял. Точка была небольшая, 25 км отсюда. В черте, где началось, молния сухая стукнула в сосну на старом горельнике, ещё 10-го года, и пошло. Лесничий в Кудоме сделал что мог, да что он может с лопатой без воды.