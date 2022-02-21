Беженцы из Донбасса в Рязани: пункты размещения и сбор денег с гуманитарной помощью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 февраля 2022 года губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что регион готов принять и разместить беженцев из Донбасса в Рязани и области. По словам Любимова, так как у Рязанской области уже есть опыт приема беженцев в 2014 году, то есть и постоянно действующий оперативный штаб, и пункты временного размещения.

— Мы готовы при первой же необходимости принять беженцев из Донбасса. Мы готовы обеспечить прибывших всем необходимым, — заверил глава региона.

«Эвакуация жителей из Донецкой и Луганской народных республик (непризнанных – Ред.) началась из-за обострения ситуации на Донбассе», - отметили в правительстве Рязанской области.

Особый режим в Рязани из-за приезда беженцев из Донбасса

На следующий день, 20 февраля, областные чиновники объявили о введении режима повышенной готовности на территории Рязанской области «в связи с подготовкой к приему на территории региона беженцев из Донбасса. В воскресенье соответствующий документ подписал губернатор Николай Любимов.

Особый режим ввели 20 февраля в 15:00 в связи с прибытием в беженцев из Донбасса в Рязань. Продлится режим «до особого распоряжения».

Согласно распоряжению Любимова, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области необходимо разработать и реализовать меры «по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации».

Где будут размещать беженцев из Донбасса в Рязани

21 февраля стало известно, что для беженцев из Донбасса в Рязани организовали 13 пунктов временного размещения. Расположены они в Рязани, в том числе – в курортном поселке Солотче, а также Спасском, Рыбновском и Рязанском районах. Занесло бедолаг из Донбасса и в город Касимов.

Как заверили общественность в пресс-службе правительства Рязанской области, все пункты подготовили с соблюдением противоэпидемических требований и оснастили видеокамерами. Кроме того, власти организовали горячее питание и предметы первой необходимости.

В настоящее время профильные министерства вместе с бизнес-сообществом (да, им тоже поступило соответствующее поручение – Ред.) прорабатывают вопросы по организации обучения школьникам, оказанию медицинской помощи, сбору гуманитарной помощи.

В Рязани беженцев разместят по следующим адресам:

- гостиница Рязанского института развития образования (улица Урицкого, дом №2а);

- Академия единоборств (улица Советская, строение 1а);

- Центральный спортивный комплекс (улица Спортивная, дом №19);

- Академия тенниса имени Озерова (улица Зубковой, дом №12 корпус 1);

- Дворец спорта «Олимпийский» (улица Зубковой, дом №12).

В Солотче беженцев разместят:

- Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный»;

- Детский санаторий памяти Ленина (улица Санаторий, дом №3).

В Рязанском районе беженцев разместят:

- лагерь «Колос» (село Болошнево);

- туристическая база «Серебряные пруды» (деревня Сажнево).

В Рыбновском районе беженцев разместят в агроотделении Рязанского железнодорожного колледжа (село Пощупово).

В Спасском районе беженцев из Донбасса разместят в центре активной молодежи и детей «Лучезарный» (Панинское сельское поселение).

В Касимове беженцев разместят в спортшколе «Лидер» (улица Ленина, дом №15б).

В Сасове беженцев разместят в спортшколе «Планета спорта» (улица Зыкиной, дом №2).

Нужны деньги и гуманитарная помощь от «отзывчивых рязанцев»

Вскоре правительство Рязанской области обратилось за помощью к рязанцам, опубликовав банковские реквизиты для перечисления денег. В назначении платежа чиновники просят указывать «для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР».

— Сегодня Рязанская область, как и все регионы страны, принимает наших друзей, — выступила директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина. — Мы всегда были вместе, мы всегда - россияне, поддерживали друг друга, мы всегда объединялись, когда была общая беда. Сегодня беда у наших друзей. Обращаемся ко всем рязанцам, помочь нашим друзьям гуманитарной помощью, и принести их в те места, которые определит правительство Рязанской области. Знаем, что рязанцы очень отзывчивые люди. Они [жители Донбасса] не должны остаться одни…

Сколько будут платить беженцам из Донбасса в Рязани

Нахождение беженцев в пунктах размещения в Рязанской области будет обходиться региональной казне в 800 рублей в день на одного человека. В эти деньги войдут затраты на временное размещение, которое включает в себя:

- коммунальные услуги и услуги связи;

- стирку;

- содержание и охрану помещений;

- оплату труда;

- приобретение мягкого и хозяйственного инвентаря, средств личной гигиены, товаров бытовой химии, оборудования и мебели.

Кроме того, в стоимость входит и питание с расходами на транспорт.

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