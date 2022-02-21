Рязанское правительство организовало сбор помощи беженцам Донбасса

Региональное правительство решило организовать сбор средств для помощи украинским беженцам. После объявления эвакуации населения из непризнанных ЛНР и ДНР о готовности принять прибывающих оттуда людей заявили, в том числе, и власти Рязанской области.

Пожертвования принимаются на счет фонда социальной поддержки населения. Реквизиты опубликованы в Telegram-канале оперативной группы при рязанском кабмине.

В назначении платежа просят указывать «для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР».

Ранее сообщалось о готовности 13 пунктов временного размещения беженцев в Солотче, Рязанском, Рыбновском, Спасском районах и Касимове (читать подробнее).

Реквизиты для пожертвований

Рязанский областной фонд социальной поддержки населения

ОГРН 1026200957936

Юридический адрес: 390021, г. Рязань, район Солотча, д.24

Фактический адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 7

ИНН/КПП 6228024200/622801001

Платежные реквизиты:

р/с 40703810053000000871

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