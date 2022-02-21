В 13 пунктах для беженцев из Донбасса в Рязани установили видеокамеры

Чиновники рязанского правительства подготовили 13 пунктов временного размещения для прибывших из ДНР и ЛНР (непризнанные государства). Принимают беженцев в Рязани, в том числе – курортном поселке Солотче, а также в Рязанском, Рыбновском и Спасском районах. Занесло бедолаг из Донбасса и в Касимов.

«Пункты подготовили с соблюдением противоэпидемических требований, оснастили видеокамерами. Организовали горячее питание и предметы первой необходимости», - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

В настоящее время профильные министерства вместе с бизнес-сообществом (и им тоже поступило соответствующее поручение – Ред.) прорабатывают вопросы по организации обучения школьникам, оказанию медицинской помощи, сбору гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область готова принять беженцев из Донбасса, а после этого в регионе ввели режим повышенной готовности.

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