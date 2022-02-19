Рязанский губернатор заявил о готовности принять беженцев из Донбасса.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что готов принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР (непризнанные государства – Ред.).

— У Рязанской области уже есть опыт приема беженцев в 2014 году, поэтому у нас есть постоянно работающий оперативный штаб, есть пункты временного размещения. Мы готовы при первой же необходимости принять беженцев из Донбасса. Мы готовы обеспечить прибывших всем необходимым, — сказал Любимов.

«Эвакуация жителей из Донецкой и Луганской народных республик началась из-за обострения ситуации на Донбассе», - отметили в правительстве Рязанской области.

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