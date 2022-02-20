В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

Власти региона объявили о введении режима повышенной готовности в связи с подготовкой к приему на территорию области беженцев из ДНР и ЛНР (непризнанные государства – Ред.). Соответствующий документ губернатор Николай Любимов подписал в воскресенье, 20 февраля.

Сообщается, что особый режим вводится с 15.00 воскресенья до особого распоряжения для «региональных органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области».

«Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области организовать разработку и реализацию мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации, а также рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств к организации и проведению мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации», - говорится в документе.

Ранее глава региона Николай Любимов заявил, что область готова принять беженцев из Донбасса и обеспечить их всем необходимым.