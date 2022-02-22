В Рязанской области открылись 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Рязанской области открылись 36 пунктов приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает оперштаб регионального правительства. От рязанцев будут принимать товары первой необходимости, одежду и обувь. При этом есть условие – вещи должны быть новыми.
В Рязани вещи и товары первой необходимости будут принимать с 9.00 до 18.00 по пяти (5) адресам:
- В Железнодорожном районе – улица Дзержинского, дом 10, приёмная (кабинет 1);
- В Московском районе - Московское шоссе, дом 18, приёмная (кабинет 1);
- В Октябрьском районе – улица Горького, дом 1, приемная (кабинет 40);
- В Советском районе – улица Вознесенская, дом 51а, приемная (кабинет 1).
Также гуманитарную помощь можно передать в Рязанский городской волонтёрский центр на улице Либкнехта, дом 11. Он будет работать с 12.00 до 20.00.
Помимо города Рязани пункты открыты и в 27 районах Рязанской области. Режим их работы с 8.30 до 17.30. Приводим перечень адресов:
Ермишинский район: поселок Ермишь, улица Московская, дом 63;
Захаровский район: село Захарово, улица Центральная, дом 190;
Кадомский район: поселок Кадом, улица Ленина, дом 37, 1 этаж, кабинет ЕДДС;
Город Касимов:
- Площадь 50 лет СССР, дом 24, Н1 (бывшая лаборатория детской поликлиники, вход со стороны пруда);
- улица Советская, дом 226а;
Клепиковский район: город Спас-Клепики, улица Есенина, дом 7;
Кораблинский район: город Кораблино, улица Текстильщиков, дом 1, помещение 4;
Милославский район: поселок Милославское, улица Ленина, дом 11;
Михайловский район: город Михайлов, улица Победы, дом 3а, фойе 1 этажа;
Александро-Невский район: поселок Александро-Невский, улица Советская, дом 27;
Пителинский район: поселок Пителино, улица Советская площадь, дом 8 (2 этаж, кабинет 218);
Пронский район: город Новомичуринск, улица Строителей, дом 16;
Город Пронск: улица Первомайская, дом 34;
Путятинский район: село Путятино, улица Ворошилова, дом 4а;
Рыбновский район: город Рыбное, площадь Ленина, дом 16;
Ряжский район: город Ряжск, улица Пушкина, дом 3;
Рязанский район: село Дядьково, улица Центральная, дом 157б (здание бывшей школы);
Сапожковский район: поселок Сапожок, улица Советская, дом 15;
Сараевский район: поселок Сараи, улица Ленина, дом 122 (комната 20);
Сасовский район: город Сасово, улица Ленина, дом 49;
Скопинский район: город Скопин, площадь Ленина, дом 22а;
Спасский район: город Спасск- Рязанский, улица Советская, дом 1;
Старожиловский район: поселок Старожилово, улица Советская, дом 5;
Ухоловский район: поселок Ухолово, улица Революции, дом 66;
Чучковский район: поселок Чучково, площадь Ленина, дом 38;
Шацкий район: село Чёрная слобода, ул. Колодочка, дом 61;
Шиловский район: поселок Шилово, улица Стройкова, дом 9;
Город Сасово:
- улица Ленина дом 42, 1 этаж (кабинет 2);
- улица Вокзальная, дом 18, 1 этаж (кабинет 19);
- ул. Зыкина, дом 2, 1 этаж (кабинет 1);
Город Скопин: площадь Ленина, дом 1.