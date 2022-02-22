В Рязанской области открылись 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Рязанской области открылись 36 пунктов приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает оперштаб регионального правительства. От рязанцев будут принимать товары первой необходимости, одежду и обувь. При этом есть условие – вещи должны быть новыми.

В Рязани вещи и товары первой необходимости будут принимать с 9.00 до 18.00 по пяти (5) адресам:

- В Железнодорожном районе – улица Дзержинского, дом 10, приёмная (кабинет 1);

- В Московском районе - Московское шоссе, дом 18, приёмная (кабинет 1);

- В Октябрьском районе – улица Горького, дом 1, приемная (кабинет 40);

- В Советском районе – улица Вознесенская, дом 51а, приемная (кабинет 1).

Также гуманитарную помощь можно передать в Рязанский городской волонтёрский центр на улице Либкнехта, дом 11. Он будет работать с 12.00 до 20.00.

Помимо города Рязани пункты открыты и в 27 районах Рязанской области. Режим их работы с 8.30 до 17.30. Приводим перечень адресов:

Ермишинский район: поселок Ермишь, улица Московская, дом 63;

Захаровский район: село Захарово, улица Центральная, дом 190;

Кадомский район: поселок Кадом, улица Ленина, дом 37, 1 этаж, кабинет ЕДДС;

Город Касимов:

- Площадь 50 лет СССР, дом 24, Н1 (бывшая лаборатория детской поликлиники, вход со стороны пруда);

- улица Советская, дом 226а;

Клепиковский район: город Спас-Клепики, улица Есенина, дом 7;

Кораблинский район: город Кораблино, улица Текстильщиков, дом 1, помещение 4;

Милославский район: поселок Милославское, улица Ленина, дом 11;

Михайловский район: город Михайлов, улица Победы, дом 3а, фойе 1 этажа;

Александро-Невский район: поселок Александро-Невский, улица Советская, дом 27;

Пителинский район: поселок Пителино, улица Советская площадь, дом 8 (2 этаж, кабинет 218);

Пронский район: город Новомичуринск, улица Строителей, дом 16;

Город Пронск: улица Первомайская, дом 34;

Путятинский район: село Путятино, улица Ворошилова, дом 4а;

Рыбновский район: город Рыбное, площадь Ленина, дом 16;

Ряжский район: город Ряжск, улица Пушкина, дом 3;

Рязанский район: село Дядьково, улица Центральная, дом 157б (здание бывшей школы);

Сапожковский район: поселок Сапожок, улица Советская, дом 15;

Сараевский район: поселок Сараи, улица Ленина, дом 122 (комната 20);

Сасовский район: город Сасово, улица Ленина, дом 49;

Скопинский район: город Скопин, площадь Ленина, дом 22а;

Спасский район: город Спасск- Рязанский, улица Советская, дом 1;

Старожиловский район: поселок Старожилово, улица Советская, дом 5;

Ухоловский район: поселок Ухолово, улица Революции, дом 66;

Чучковский район: поселок Чучково, площадь Ленина, дом 38;

Шацкий район: село Чёрная слобода, ул. Колодочка, дом 61;

Шиловский район: поселок Шилово, улица Стройкова, дом 9;

Город Сасово:

- улица Ленина дом 42, 1 этаж (кабинет 2);

- улица Вокзальная, дом 18, 1 этаж (кабинет 19);

- ул. Зыкина, дом 2, 1 этаж (кабинет 1);

Город Скопин: площадь Ленина, дом 1.