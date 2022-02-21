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Общество21 февраля 2022 16:21

На каждого беженца из Донбасса власти Рязанской области будут выделять по 800 рублей в день

Столько будет стоить социально-бытовое обустройство эвакуированных, их питание и расходы на транспорт
Источник:kp.ru
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Нахождение беженцев в пунктах размещения в Рязанской области будет обходиться региональной казне в 800 рублей в день на одного человека. Такая сумма прописана в проекте постановления, размещенного на сайте регионального правительства.

Сообщается, что в эти деньги входят затраты на временное размещение, которое включает в себя следующие расходы:

- коммунальные услуги и услуги связи;

- стирку;

- содержание и охрану помещений;

- оплату труда;

- приобретение мягкого и хозяйственного инвентаря, средств личной гигиены, товаров бытовой химии, оборудования и мебели.

Помимо затрат на временное размещение, в стоимость входит питание и расходы на транспорт.

В Рязанской области организованы 13 пунктов временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР (непризнанные государства – Ред.). Также в регионе объявили сбор пожертвований для эвакуированных из зоны боевых действий.