Беженцев из Донбасса разместят в рязанских санаториях, спортшколах и детских лагерях

Власти Рязанской области определили места, где организуют пункты временного размещения эвакуированных граждан ДНР и ЛНР (непризнанные государства – Ред.). Проект постановления появился на сайте регионального правительства в понедельник, 21 февраля.

Согласно документу, беженцев предполагается разместить в рязанских санаториях, спортшколах и детских лагерях. Всего в перечне 13 государственных учреждений.

Так, планируется открыть пункты временного размещения на базе следующих организаций:

В Рязани:

- Рязанский институт развития образования. Пункт разместится в гостинице учреждения (улица Урицкого, дом 2А);

- Рязанская спортшкола «Академия единоборств»( улица Советская, строение 1А);

- СШОР Центрального спортивного комплекса (улица Спортивная, дом 19);

- Центр спортивной подготовки «Академия тенниса имени Озерова» (улица Зубковой, дом 12 корпус 1);

- Спортивная школа Дворца спорта «Олимпийский» (улица Зубковой, дом 12).

В Солотче:

- Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный»;

- Детский санаторий памяти Ленина (улица Санаторий, дом 3).

В Рязанском районе:

- Детский оздоровительный круглогодичный лагерь «Колос» (Рязанский район, село Болошнево);

- Центр детско-юношеского туризма и краеведения – туристическая база «Серебряные пруды» (Рязанский район, деревня Сажнево).

В Рыбновском районе:

- Агроотделение Рязанского железнодорожного колледжа (Рыбновский район, село Пощупово).

В Спасском районе:

- Центр активной молодежи и детей «Лучезарный»( Спасский район, Панинское сельское поселение).

В Касимове:

- Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (улица Ленина, дом 15Б).

В Сасове:

- Спортивная школа «Планета спорта» (улица Зыкиной, дом 2).

Уже известно, что все пункты временного размещения оснастили видеокамерами, а эвакуированных обеспечат временной работой, предметами первой необходимости и деньгами. Также региональное правительство обратилось к рязанцам с просьбой оказать посильную финансовую помощь беженцам из Донбасса.