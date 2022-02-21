Беженцев из Донбасса разместят в рязанских санаториях, спортшколах и детских лагерях

Власти Рязанской области определили места, где организуют пункты временного размещения эвакуированных граждан ДНР и ЛНР (непризнанные государства – Ред.). Проект постановления появился на сайте регионального правительства в понедельник, 21 февраля.
Согласно документу, беженцев предполагается разместить в рязанских санаториях, спортшколах и детских лагерях. Всего в перечне 13 государственных учреждений.
Так, планируется открыть пункты временного размещения на базе следующих организаций:
В Рязани:
- Рязанский институт развития образования. Пункт разместится в гостинице учреждения (улица Урицкого, дом 2А);
- Рязанская спортшкола «Академия единоборств»( улица Советская, строение 1А);
- СШОР Центрального спортивного комплекса (улица Спортивная, дом 19);
- Центр спортивной подготовки «Академия тенниса имени Озерова» (улица Зубковой, дом 12 корпус 1);
- Спортивная школа Дворца спорта «Олимпийский» (улица Зубковой, дом 12).
В Солотче:
- Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный»;
- Детский санаторий памяти Ленина (улица Санаторий, дом 3).
В Рязанском районе:
- Детский оздоровительный круглогодичный лагерь «Колос» (Рязанский район, село Болошнево);
- Центр детско-юношеского туризма и краеведения – туристическая база «Серебряные пруды» (Рязанский район, деревня Сажнево).
В Рыбновском районе:
- Агроотделение Рязанского железнодорожного колледжа (Рыбновский район, село Пощупово).
В Спасском районе:
- Центр активной молодежи и детей «Лучезарный»( Спасский район, Панинское сельское поселение).
В Касимове:
- Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (улица Ленина, дом 15Б).
В Сасове:
- Спортивная школа «Планета спорта» (улица Зыкиной, дом 2).
Уже известно, что все пункты временного размещения оснастили видеокамерами, а эвакуированных обеспечат временной работой, предметами первой необходимости и деньгами. Также региональное правительство обратилось к рязанцам с просьбой оказать посильную финансовую помощь беженцам из Донбасса.