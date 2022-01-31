Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани: адреса и график работы

Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани будут работать ежедневно.

31 января 2022 года в Рязани заработали бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19. Рассказываем, где находятся пункты, какой график их работы, а также, сколько времени уходит на сдачу анализов.

Пункты бесплатного экспресс-тестирования в Рязани пока открылись в четырех местах:

- у МКЦ на площади Победы (Первомайский проспект, 68/2);

- у Дворца торжеств (Московское шоссе, 49);

- у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне (улица Советской Армии, 9а);

- у ТРК «Полетаевский» в Горроще (улица Гагарина, 164).

Все указанные пункты будут работать ежедневно с 10:00 до 16:00, не только в будни, но и в выходные дни.

Очереди и дополнительные пункты

С самого утра 31 января в Рязани выстроились огромные очереди к пунктам бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. У мобильных шатров с символикой МЧС собрались несколько десятков рязанцев, чтобы сдать тест.

Очередь в пункт бесплатного экспресс-тестирования у МКЦ.

К примеру, у МКЦ в очереди стояло примерно 45 человек, а у ТЦ «Европа» - больше пятидесяти.

А у ТРК «Полетаевский» просили не стоять в очереди за полтора часа до закрытия пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Людям просто посоветовали идти домой.

Позже, после посещения пункта на площади Победы, губернатор Николай Любимов заверил, что если возникнет необходимость, то в Рязани откроют дополнительные пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус.

К пункту экспресс-тестирования на COVID-19 у ТРК «Полетаевский» тоже выстроилась огромная очередь.

«По необходимости будем срочно открывать дополнительные пункты в других местах Рязани, причем не только на улице в виде палаток, можно задействовать невостребованные сейчас помещения», - подчеркнул глава региона.

Документы для бесплатного экспресс-тестирования

Обслуживают рязанцев медики поликлиник, прикрепленных к каждому району, где расположены бесплатные пункты экспресс-тестирования. Принимают каждого пришедшего на тестирование в среднем семь-десять минут.

На каждого человека в пункте бесплатного экспресс-тестирования в Рязани медики тратят семь-десять минут.

Чтобы пройти бесплатное экспресс-тестирование человеку нужно при себе иметь только паспорт и СНИЛС.

«Планируется, что эти пункты будут работать до тех пор, пока в Рязани не зафиксируется спад заболеваемости», - отметила пресс-служба правительства.

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