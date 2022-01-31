В Рязани могут открыть дополнительные пункты бесплатного экспресс-тестирования на ковид.
Если возникнет необходимость, то в Рязани откроют дополнительные пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом 31 января сообщил губернатор Николай Любимов.
«По необходимости будем срочно открывать дополнительные пункты в других местах Рязани, причем не только на улице в виде палаток, можно задействовать невостребованные сейчас помещения», - подчеркнул Любимов.
По словам главы региона, подобные пункты - это возможность людям как можно раньше при первых симптомах выявить, какое у них заболевание. А потом, обратившись к врачу, начать правильное лечение.
По задумке властей, работа бесплатных пунктов позволит снизить нагрузку на поликлиники, где сейчас наблюдается серьезный наплыв пациентов.
Бесплатные пункты экспресс-тестирования заработали в Рязани в четырех местах. Люди, в ожидании сдачи анализов, создают огромные очереди (читать подробнее с видео).
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