Огромная очередь в пункт бесплатного экспресс-тестирования на ковид у МКЦ в Рязани попала на видео

Около полудня у здания МКЦ на площади Победы в пункт бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 собралась огромная очередь. Около пятидесяти рязанцев – мужчины и женщины – собрались, чтобы пройти бесплатное тестирование.

Ранее сообщалось, что для прохождения бесплатного тестирования гражданам необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС.

Всего в Рязани открыли четыре пункта. Расположены они в следующих районах города:

- у МКЦ на площади Победы;

- у Дворца торжеств на Московском шоссе;

- у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне;

- у ТРК «Полетаевский» в Горроще (подробнее).

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