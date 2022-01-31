Огромная очередь в пункт бесплатного экспресс-тестирования на ковид у МКЦ в Рязани попала на видео
Около полудня у здания МКЦ на площади Победы в пункт бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 собралась огромная очередь. Около пятидесяти рязанцев – мужчины и женщины – собрались, чтобы пройти бесплатное тестирование.
Ранее сообщалось, что для прохождения бесплатного тестирования гражданам необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС.
Всего в Рязани открыли четыре пункта. Расположены они в следующих районах города:
- у МКЦ на площади Победы;
- у Дворца торжеств на Московском шоссе;
- у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне;
- у ТРК «Полетаевский» в Горроще (подробнее).
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