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Общество30 января 2022 13:50

Четыре пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 откроются в Рязани

Они будут работать ежедневно без предварительной записи
Антон КОНОВАЛОВ
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С 31 января в Рязани начнут работу четыре пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Проверять на наличие заболевания будут бесплатно и без предварительной записи, сообщает региональный центр бережливого производства.

Пункты откроются у МКЦ на площади Победы, у Дворца торжеств на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне и у ТРК «Полетаевский» в Горроще. Режим работы: с 10:00 до 16:00, причем не только в будни, но и в выходные дни.

Чтобы пройти тестирование, при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.