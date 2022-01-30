Четыре пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 откроются в Рязани

С 31 января в Рязани начнут работу четыре пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Проверять на наличие заболевания будут бесплатно и без предварительной записи, сообщает региональный центр бережливого производства.

Пункты откроются у МКЦ на площади Победы, у Дворца торжеств на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне и у ТРК «Полетаевский» в Горроще. Режим работы: с 10:00 до 16:00, причем не только в будни, но и в выходные дни.

Чтобы пройти тестирование, при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.