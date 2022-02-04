Еще два пункта экспресс-тестирования на COVID-19 откроют в Рязани 8 февраля

8 февраля в Рязани откроют еще два пункта экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом на заседании оперативного штаба в пятницу, 4 февраля, сообщил заместитель областного правительства Роман Петряев.

«Сейчас проводятся мероприятия по открытию еще двух таких пунктов. Это возле ДК «Приокский» и рядом с новым ТЦ «Европа» (улица Новоселов, 62 — Ред.). Они начнут работать во вторник утром», - пообещал Петряев.

Замгубернатора привел статистику, что с 31 января по 3 февраля бесплатное экспресс-тестирование прошли 5324 человек. Положительный результат, то есть наличие COVID-19, получен в 856 случаях — это около 16%.

Напомним, пока в Рязани работают четыре пункта: у МКЦ на площади Победы, у Дворца торжеств на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне (улица Советской Армии, 9а) и у ТРК «Полетаевский» в Горроще. Возле каждого из них с первого дня работы выстраиваются длинные очереди.