Рязанцы оценили услугу бесплатного экспресс-тестирования

К пункту экспресс-тестирования на COVID-19 у ТРК «Полетаевский» тоже выстроилась огромная очередь.

Инициатива с бесплатными тестами нашла отклик у горожан. Спрос едва не превысил предложение. За 1,5 часа до закрытия пункта экспресс-тестирования на COVID-19 у ТРК «Полетаевский» в Рязани новым желающим предупредительно советовали очередь больше не занимать. Об этом «КП-Рязань» сообщил один из горожан, который решил провериться из-за появления у него характерных симптомов коронавируса.

По словам собеседника, на этот момент в очереди (с соблюдением социальной дистанции) стояло несколько десятков человек. На самом деле их число было еще большим, так как некоторые предпочли занять место, а ждать где-то еще — например, в машине.

Напомним, 31 января — это первый день работы пунктов экспресс-тестирования в Рязани. Всего их открыли четыре, и каждый оказался востребован горожанами. Тем временем в регионе с каждым днем регистрируется все больше случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — рекордные 825 случаев.