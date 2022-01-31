В Рязани выстроились очереди к пунктам бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

В Рязани выстроились очереди к пунктам экспресс-тестирования на COVID-19.

В понедельник, 31 января, в Рязани выстроились очереди к пунктам бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. У мобильных шатров собрались несколько десятков рязанцев, чтобы сдать тест.

По информации "КП-Рязань" рядом с пунктом на площади Победы у Муниципального культурного центра в очереди стоит примерно 45 человек. Люди стараются соблюдать дистанцию.

У МКЦ в очереди стоит примерно 45 человек.

Вереница желающих сдать тест и у пункта, расположенного рядом с ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне. Очевидцы рассказали, что очередь движется быстро, однако, несмотря на это, людей меньше не становится.

Очередь у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне движется быстро, но людей меньше не становится.

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус заработали в Рязани с 31 января. Всего открылись четыре точки в разных районах города – у МКЦ на площади Победы, у Дворца торжеств на Московском шоссе, перед ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне и около ТРК «Полетаевский» в Горроще.