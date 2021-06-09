Что известно о пожаре в больнице в Рязани: погибли трое человек – один умер по дороге в больницу

Подробности о пожаре в больнице имени Семашко. Фото: Константин МОГИЛИН

В ночь на 9 июня в Рязани произошел пожар в отделении анестезиологии и реанимации больницы имени Семашко. На момент возгорания в корпусе было 46 человек. Пожарные, прибывшие через 4 минуты после сообщения, 35 человек эвакуировали. Пострадали 11 пациентов.

— Из них трое погибших, девять спасенных. Почему 3 плюс 9 не получается 11? Потому что спасли девять, но один скончался по дороге, — коротко объяснили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причина возгорания – взрыв аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По крайне мере ее озвучил зампред правительства Рязанской области Роман Петряев. Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пока ничего о причинах не говорит конкретно. Да, это может быть ИВЛ, но и неисправная проводка, неосторожное обращение с огнем и так далее. Все станет известно после получения результатов экспертиз. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял все под личный контроль.

Как отметил все тот же Петряев, аппарат ИВЛ был китайским, купили его в прошлом году.

Позже стал известен список погибших и пострадавших от пожара в рязанской областной клинической больнице имени Семашко, а главный врач санатория «Солотча» прокомментировал случившееся. По его словам, сигнализация и постоянные тренировки [по пожарной безопасности] это хорошо, но ненадежность оборудования может все это свести к нулю (читать подробнее).

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