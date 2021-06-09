Стал известен список погибших и пострадавших на пожаре в больнице в Рязани 9 июня 2021 года.

Стал известен список погибших и пострадавших во время пожара в Рязанской областной клинической больнице имени Семашко. На данный момент известно о трех погибших и трех пострадавших. Две из них – медицинские сестры.

Кто погиб на пожаре в больнице Рязани 9 июня 2021 года:

- Гринодерова В.Е., 1953 года рождения;

- Сидорова С.С., 1949 года рождения;

- Куликова Н.И., 1958 года рождения. Она скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Кто пострадал на пожаре в больнице Рязани 9 июня 2021 года:

- Федорова Е.В., 1994 года рождения. Медсестра ОКБ имени Семашко;

- Бурова З.И., 1994 года рождения. Медсестра ОКБ имени Семашко;

- Киселева Т.А., 1959 года рождения. Пациент реанимационного отделения больницы имени Семашко.

«Еще пять человек, которых изначально зачислили в список пострадавших, не явлляются пострадавшими. Это просто эвакуированные пациенты с коронавирусом, которые лежали на ИВЛ», - отметил собеседник «КП-Рязань».

Пожар в больнице имени Семашко в Рязани случился 9 июня. В результате погибли три пациента, восемь человек (по данным СК, семь) госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом. По предварительной версии, пожар начался с короткого замыкания электропроводки и возгорания аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако в СК подчеркнули, что об истинных причинах случившегося можно будет говорить после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях после пожара в рязанской больнице им. Н.А. Семашко.

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