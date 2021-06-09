Причиной пожара в рязанской больнице считают загоревшийся аппарат ИВЛ

Причиной пожара в рязанской больнице им. Н. А. Семашко считают загоревшийся аппарат ИВЛ. По одной из главных на данный момент версий, произошло короткое замыкание электропроводки.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию клиники, аппараты ИВЛ в реанимационном отделении ковидного госпиталя, где было возгорание, «плохо приспособленными под российские реалии».

«На них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата», - заявил собеседник издания.

Притом сам аппарат, по данным источника, был исправен.

Напомним, сигнал о возгорании в красной зоне поступил 9 июня в 03:36. В результате пожара три пациента погибли от отравления угарным газом, еще восемь человек, в том числе две медсестры, пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии.

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