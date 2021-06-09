Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 10:08

Причиной пожара в рязанской больнице считают загоревшийся аппарат ИВЛ

Одна из главных версий – короткое замыкание проводки
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Причиной пожара в рязанской больнице им. Н. А. Семашко считают загоревшийся аппарат ИВЛ. По одной из главных на данный момент версий, произошло короткое замыкание электропроводки.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию клиники, аппараты ИВЛ в реанимационном отделении ковидного госпиталя, где было возгорание, «плохо приспособленными под российские реалии».

«На них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата», - заявил собеседник издания.

Притом сам аппарат, по данным источника, был исправен.

Напомним, сигнал о возгорании в красной зоне поступил 9 июня в 03:36. В результате пожара три пациента погибли от отравления угарным газом, еще восемь человек, в том числе две медсестры, пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Причина пожара в больнице в Рязани 9 июня 2021 года: аппарат ИВЛ, проводка и другие версии

На месте происшествия в больнице имени Семашко работают следователи и криминалисты (подробнее).