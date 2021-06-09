Пожар в ковидном госпитале в Рязани: погибли три пациента, спасавших людей медсестер госпитализировали

В ночь на 9 июня в Рязани загорелась больница имени Н.А. Семашко, где располагается ковидный госпиталь. Фото: правительство Рязанской области.

В ночь на 9 июня в Рязани загорелась больница имени Н.А. Семашко, где располагается ковидный госпиталь. По предварительной информации, пожар произошел именно в реанимационном отделении красной зоны. В результате погибли три пациента, восемь человек пострадали, в том числе две медсестры, спасавшие людей.

Как сообщают в ГУ МЧС по Рязанской области, первый сигнал о пожаре поступил в 03:36. В 04:04, когда объявили о локализации, огонь распространился на 15 кв.м. В 04:19 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали 60 человек и 19 единиц техники.

Эвакуировали 37 человек, которых разместили в других отделениях того же лечебного учреждения. Четырех пострадавших пациентов из реанимации также пока перевели в один из соседних корпусов, а еще двоих увезли - в красную зону Областной клинической больницы и в городскую больницу №4.

Отдельного внимания заслуживают дежурившие в реанимации медесестры, Елена Федорова и Злата Бурова. Уже известно, что они первыми начали тушить пожар и спасать пациентов. Елену госпитализировали с 75% ожогов тела. Подробности уточняются.