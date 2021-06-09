Причина пожара в больнице в Рязани 9 июня 2021 года: аппарат ИВЛ, проводка и другие версии

Следователи и криминалисты выясняют причину пожара в больнице имени Семашко.

Причины пожара в больнице имени Семашко в Рязани однозначно назвать нельзя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете. Предполагать можно все, что угодно – возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), короткое замыкание в проводке, неосторожное обращение с огнем и так далее. Конкретно причину возникновения пожара можно будет назвать только после проведения ряда экспертиз.

— На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа следственного управления СК России по Рязанской области. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения, — сказала старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ирина Котова. — Следователи в обязательном порядке будет проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам.

Пожар в больнице имени Семашко в Рязани произошел в ночь на 9 июня. Возгорание возникло в реанимационном отделении «красной зоны». Погибли три человека. Еще девятерых удалось спасти (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!