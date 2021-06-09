СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в больнице имени Семашко

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») из-за гибели трех человек на пожаре в больнице имени Семашко.

По предварительным данным, в ночь на 9 июня произошло возгорание в отделении анестезиологии и реанимации. Погибли три человека, еще семерых госпитализировали с признаками отравления угарным газом и ожогами.

В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, осматривают место, где произошел пожар, опрашивают очевидцев.

производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения.

— Следствие рассматривает различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время, — отметили в СК.

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