Александр Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в рязанской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях после пожара в рязанской больнице им. Н.А. Семашко. По его поручению ход расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СК.

«В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения», - отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, пожар случился 9 июня в реанимационном отделении ковидного госпиталя. В результате погибли три пациента, восемь человек (по данным СК, семь) госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом. По предварительной версии, пожар начался с короткого замыкания электропроводки и возгорания аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако в СК подчеркнули, что об истинных причинах случившегося можно будет говорить после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время.