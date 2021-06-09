Замгубернатора рассказал о «взрыве» аппарата ИВЛ в рязанской больнице

Замгубернатора Рязанской области Роман Петряев подтвердил, что пожар в больнице им. Семашко 9 июня начался с возгорания аппарата искусственной вентиляции легких. Он даже употребил слово «взрыв».

- Предварительная версия, судя по видеокадрам, был взрыв именно аппарата ИВЛ, - сказал Петряев, - Пожар был небольшой, но в аппаратах ИВЛ используются литиевые батареи, а литий очень горючий материал, это свою сложность наложило. Плюс пластик - сами понимаете, большое задымление…

Напомним, трое пациентов в результате пожара погибли из-за отравления продуктами горения. По словам замгубернатора, загоревшийся аппарат, как и другие, был китайского производства. От администрации и сотрудников больницы поступала информация, что произошло короткое замыкание проводки, а на аппаратах «не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий».