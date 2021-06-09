Эксперт о пожаре в больнице в Рязани: Обездвиженность пациентов все превращает в апокалипсис

Следователи продолжают выяснять причину возгорания в больнице имени Семашко в Рязани. Фото: Константин МОГИЛИН

Сигнализация и постоянные тренировки [по пожарной безопасности] это хорошо, но ненадежность оборудования может все это свести к нулю. Об этом «КП-Рязань» сообщил главный врач санатория «Солотча» Николай Ларинский, комментируя пожар в больнице имени Семашко.

— Был однажды в такой ситуации, обошлось без пострадавших, но это был кошмар, — рассказывает специалист. — Эвакуация в условиях задымления от горящего пластика при остановившихся лифтах! Сигнализация и постоянные тренировки - это хорошо, но ненадежность оборудования может все это [тренировки] свести к нулю, а обездвиженность и беспомощность пациентов все превращает в апокалипсис...

Пожар в больнице имени Семашко в Рязани случился 9 июня. В результате погибли три пациента (список погибших и пострадавших), восемь человек (по данным СК, семь) госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом. По предварительной версии, пожар начался с короткого замыкания электропроводки и возгорания аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако в СК подчеркнули, что об истинных причинах случившегося можно будет говорить после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях после пожара в рязанской больнице им. Н.А. Семашко.