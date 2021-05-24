Скопинскому маньяку снова пытаются запретить общаться со СМИ

Скопинскому маньяку Виктору Мохову все еще могут запретить общаться со СМИ и блогерами. И не только это. Фото - Youtube: СобчакДок.

Полиция и прокуратура обжаловали решение Скопинского районного суда по поводу дополнительных административных ограничений для Виктора Мохова. В апреле скопинскому маньяку хотели запретить общаться со СМИ и блогерами. Также под запретом для него могли оказаться бары, кафе, рестораны, где есть алкоголь, и места продажи спиртного на розлив. Однако суд удовлетворил требования местного ОВД только в той части, что Мохов теперь должен чаще отмечаться у полицейских.

- Суд принял решение удовлетворить иск в части увеличения количества обязательных явок с двух до четырех раз в месяц, - пояснила тогда «КП-Рязань» помощница судьи Юлии Бубликовой, принимавшей решение.

Такой исход сотрудников правоохранительных органов не устроил, и они обратились с апелляционной жалобой в Рязанский областной суд, сообщили в пресс-службе последнего.

Напомним, административный надзор за скопинским маньяком установлен на шесть лет. Пока ему запрещено посещать спортивные и культурные массовые мероприятия, выходить из дома после 22:00, выезжать без разрешения из Скопинского района.

Инициатива ужесточить ограничения возникла после скандального интервью Мохова Ксении Собчак, где он начал рассуждать о судьбе своих жертв – Елены Самохиной и Екатерины Мартыновой:

- Так-то они обе замужем, девочки. Я всегда их успехам очень радовался. Лена стала учительницей английского языка, она его учила, а я ей покупал словари, учебники. Катя вообще рукодельницей была, мастерицей. Лена, когда у меня была, рожала, а сейчас перестала. Сейчас наоборот Катя рожает, а Лена нет. Наверное, мне надо опять заняться ей, - сказал Мохов в интервью, за которое его впоследствии оштрафовали.

После этого скопинца стали изучать, что называется, под микроскопом: медосмотры, экспертиза гаджетов, которыми он пользовался после освобождения… Все это чтобы ответить на вопрос, не представляет ли он угрозу для своих жертв и других людей. Кроме того, дело приобрело огромный резонанс, последовала волна «антимоховских» выступлений от известных в стране людей. Многие расценили публикацию самодовольных речей Мохова как его «популяризацию». И действительно, к дому скопинского маньяка повалили «туристы», в том числе молодежь.

Виктор Мохов провел в колонии 17 лет за то, что похитил, на протяжении 3 лет 7 месяцев удерживал в подземном бункере и насиловал двух несовершеннолетних девочек. За это время Елена родила двоих мальчиков и была беременна третьим, когда пленниц освободили. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. Иногда ночью маньяк выводил Елену и Екатерину по одиночке на «прогулку» подышать свежим воздухом, и лишь счастливая случайность помогла в один из таких моментов подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

Из тюрьмы изверг писал Екатерине письма, а после освобождения (это случилось 3 марта 2021 года) не только начал говорить о пленницах публично, но и попытался добавиться к ним в друзья в соцсетях. Такая активность побудила председателя СК России Александра Бастрыкина инициировать проверку с целью дать правовую оценку выходкам Мохова. Работа правоохранителей, по всей видимости, и вылилась в продвигаемые теперь дополнительные ограничения для скопинского меньяка.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Скопинский маньяк, 3,5 года державший в бункере двух пленниц: Я их любил, разве я мог убить таких лапочек?

Виктор Мохов пригласил корреспондента «КП» помочь ему с ремонтом, после того как он освободится из колонии строгого режима (подробнее).