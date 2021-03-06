Пиво, скумбрия, бананы: «скопинский маньяк» купил продукты на неделю, чтобы лишний раз не выходить из дома

Виктор Мохов приценивался недолго, сразу набрал продуктов на неделю. Фото: Константин МОГИЛИН

Как и предполагалось, «скопинский маньяк» Виктор Мохов впервые за последние 17 лет ночевал в родном доме на улице Октябрьской в Скопине. В доме нет ни газа, ни света, ни тепла, а само жилье больше похоже на бомжатник и требует скорейшего ремонта.

Впрочем, как сказал днем ранее моховский сосед, живущий с ним через стенку, «человек он [Мохов] рукастый, справится». А на подключение всех цивилизованных коммунальных благ у маньяка уйдет не больше одного дня. Правда, придется это делать, скорее всего, только в понедельник.

А субботним утром 6 марта, аккурат к открытию магазина «Каскад», расположенного буквально в 50 метрах от дома, Виктор Мохов в сопровождении полицейского патруля, отправился за покупками.

В магазин «скопинский маньяк» пришел в сопровождении полиции. Фото: Константин МОГИЛИН

В магазинчике «скопинский маньяк» приценивался недолго, и шустро набрал: скумбрии, бананов, мандаринов, хлеба, колбасы, ну и, видимо, чтобы немного расслабиться, пива и джин-тоника. Общий чек – 1 600 рублей. Получите!

— Сразу видно, тюрьма изменила человека, — говорит продавщица «Комсомольской правда в Рязани» о визите Мохова в магазин. — Я-то его раньше никогда не знала, но мой муж с ним работал. Отзывался о нем, как об очень вежливом человеке. А сейчас, даже в магазине видно, весь резкий, озлобленный.

По всей видимости, «скопинский маньяк» не собирается часто и надолго выходить из дома. По крайней мере, как он обронил журналистам, продуктов ему хватит на неделю.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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