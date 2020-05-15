Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 15 мая: 2028 человек заразились, 95 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 15 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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За последние сутки в Рязанской области выявили еще 89 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 15 мая 01:00 заболевание COVID-19 подтвердилось у 2028 человек. Еще 95 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2123 человека.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - говорится в сообщении.

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Что касается возраста заболевших, то пациентов 46-64 лет становится все больше - подтверждено 762 случая (днем ранее было 719 случаев). Лидировавшая долгое время возрастная группа 18-45 лет отстает уже довольно значительно – 748 подтвержденных случаев (днем ранее 717). Количество детей с диагнозом COVID-19 также продолжает расти – 210 подтвержденных случая (днем ранее 204).

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 748 человек;

- от 46 до 64 лет – 762 человека;

- от 65 до 80 лет – 244 человека;

- старше 80 лет – 64 человека;

- дети – 210 человек (3 недели; 1 месяц, 3 месяца, 8 месяцев, двое по 9 месяцев; шестнадцать по 1 году; восемь по 2 годика; десять по 3 годика; восемь по 4 года; четырнадцать по 5 лет; девять по 6 лет; восемь по 7 лет; семнадцать по 8 лет; двенадцать по 9 лет; десять по 10 лет; восемнадцать по 11 лет; семнадцать по 12 лет; девять по 13 лет; тринадцать по 14 лет; двенадцать по 15 лет; семь по 16 лет; шестнадцать по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 36 человек;

- от 46 до 64 лет – 31 человек;

- от 65 до 80 лет – 13 человек;

- старше 80 лет – 4 человека;

- дети – 11 человек (двое по 1 году; 4 года; 7 лет; трое по 8 лет; 10 лет; 12 лет; двое по 15 лет).

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Глава региона спрогнозировал еще два всплеска заболеваемости COVID-19.

- Несмотря на принятые ограничительные меры, в период майских выходных, был отмечен большой поток приезжающих в Рязанскую область. Поэтому возможен определенный прирост числа заболевших после 15 мая, — подчеркнул Николай Любимов.

Второй всплеск ожидается к началу июня.

- 21 мая заканчивается учебный год и школьники смогут с родственниками разъехаться по деревням на летние каникулы. Это также, скорее всего, приведет к росту числа заболевших. Правда, по прогнозам, не значительному.

Губернатор заметил, что говорить о выходе региона на плато пока рано. Он призвал набраться терпения и соблюдать режим самоизоляции.

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Если говорить о состоянии зараженных, то в настоящее время в больницах Рязани находятся 218 пациентов с коронавирусной инфекцией, среди них 13 детей.

При этом семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 35 пациентов медики оценивают как удовлетворительное, 166 – как средней степени тяжести, а 17 как тяжелое. У остальных людей с COVID-19 заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся на домашнем карантине.

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Пресс-служба администрации Рязани обновила данные по распределению горожан, заболевших COVID-19, по районам областного центра.

Согласно последним данным, в Рязани зарегистрировано 1126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество проживает в Московском районе – 431 человек. В Октябрьском и Железнодорожных районах примерно равное количество подтвержденных случаев – 285 и 248 соответственно.

Наименьшее количество заболевших по-прежнему остается в Советском районе Рязани – 162 подтвержденных случая.

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Что касается разбивки по муниципалитетам и населенным пунктам Рязанской области, то в областном центре за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев, и совокупно их теперь 1126. О диагнозе COVID-19 узнали еще по семь человек в Рыбном и Ряжске.

В семи населенных пунктах коронавирус обнаружили впервые: Дмитриево (Скопинский район), Таптыково (Сараевский район), Саблино (Сасовский район), Лощинино (Касимовский район), Салтыки (Ряжский район), Аладьино (Чучковский район) и Ольхи (Ухоловский район).

Читать подробнее, в каких районах и населенных пунктах Рязанской области зарегистрированы зараженные коронавирусом жители.

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