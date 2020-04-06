Мама «елатомского стрелка»: Я ему говорила, что он засиделся дома. Ну и что вышло?

Вечер 4 апреля. Три громких выстрела. Затишье на несколько секунд, и еще два выстрела. Уже глухих. Итог – пять человек убиты. Тела троих мужчин лежат на лестничном пролете. Один – боком, двое лицом в пол. Еще двое погибших на улице, буквально в нескольких метрах от крыльца. «Скорую» и полицию вызвали соседи.

— Я вечером укладывал детей спать, и тут выстрелы, — рассказывает житель дома Виктор. Говорит с балкона на втором этаже – режим самоизоляции, выходить запрещено. — Сначала значения не придал особо, думал, дети под окном петардами балуются. А потом еще два выстрела. Вышел, а в коридоре три человека лежат. Сосед померил пульс у каждого, сказал, что мертвые. Вызвали «скорую», полицию. Ну там началось…

Началось с приезда участкового и силовиков:

— Никому не выходить, всем оставаться дома! — скомандовали полицейские.

— Мы даже ранений на их телах не видели. Непонятно, куда пули попали, трупы не трогали, понимали, что сейчас следователи приедут, — продолжает Виктор.

О том, что убийца – Антон, сосед по этажу, в тот момент не знал ни Виктор, ни другие жители подъезда. Никаких догадок не было. Стало понятно через час, когда полиция опросила всех соседей.

— Его дома не было к тому моменту, сбежал, но нашли его быстро, куда здесь денешься, — пересказывает произошедшие события другой сосед. — А выстрелов я не слышал, буквально за полчаса до трагедии вышел из дома.

СТРАННЫЙ УБИЙЦА

По официальной версии следственного управления СК России по Рязанской области, 31-летний Антон Ф. находился на балконе своей квартиры. В этот момент мимо проходила компания молодых людей, которые якобы шумели. «Произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия».

Как рассказали «Комсомолке» в правоохранительных органах, после словесной перепалки трое молодых людей вошли в подъезд, чтобы поговорить с мужчиной, сделавшим им замечание. Разговора не получилось. Их всех застрелили практически мгновенно. Спустя несколько секунд была убита оставшаяся на улице пара.

— Мне несколько раз приходилось общаться с Антоном, — рассказывает о подозреваемом в массовом убийстве глава администрации Елатьмы Григорий Данилов. — Он человек достаточно активный, предлагал много по благоустройству. Все его предложения были адекватные, я не назову его глупым человеком, но преподносил он их в своеобразном ключе. Что касается погибших, я не могу даже предположить, что они делали в этот час в этом месте. Поселок небольшой, наверняка все они были друг с другом знакомы. Может, в Пустынь (село рядом с Елатьмой – Ред.) шли. Конечно, это трагедия для всех нас, ничего подобного здесь никогда не было.

В целом никто из знавших Антона категорически плохо о нем не отзывается. В киоск за водкой-пивом не бегал, странный – да. Ну а кто не странный? Но, судя по высказываниям в соцсетях, относился очень критично к властям в целом, и руководству Елатьмы в частности: «Крайне резко реагировал на любую, по его мнению, несправедливость».

ОТ КЛАРНЕТА ДО ПОЖИЗНЕННОГО

Не могут понять, как Антон взялся за оружие, и близкие родственники подозреваемого в убийстве – мама и сестра. По словам мамы Татьяны Александровны, она вообще не верит, что ее сын мог пойти на убийство пяти человек: да, был вспыльчивый, моментами неуравновешенный, но в целом-то неплохой человек.

Мама «елатомского стрелка»: Я ему говорила, что он засиделся дома. Ну и что вышло?

— В школе хорошо учился, нефтехимический техникум закончил, музыкантом был, на кларнете играл.

— Правда, что он в последнее время был слишком оппозиционно к власти настроен?

— Да это все от безделья! Я ему говорила, что он засиделся дома, он ведь в декрете все был с ребенком, жена работала. Ну и какую он там в интернете информацию брал…

— Если принимать во внимание официальную информацию, то подозреваемому в убийстве, если будет доказана его вина, грозит пожизненное заключение, — рассказывает адвокат Алексей Постников. — Но официальная информация скудная, ничего неизвестно, пока – да, пункт «а» - убийство двух и более лиц. Но к какому выводу придет следствие? Может, там пункт «и» появится – убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

— Если выяснится, что погибшая девушка была беременной - сейчас об этом есть неподтвержденная информация, - это как-то повлияет на меру наказания?

— Ну если беременность была видимой, если докажут, что он осознавал, что стреляет в беременную… Там множество факторов, следствие должно сказать. Кроме того, мы не знаем, почему он начал стрелять, может, его жизни или его семье реально угрожали – ничего неизвестно, масса деталей, которые сейчас следователи выясняют.

— Следствие закончится рано или поздно. Вы бы посоветовали обвиняемому суд присяжных?

— Если бы я был его защитником, то на данном этапе точно нет. По крайней мере, нужно дождаться окончания следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/771063" frameborder="0"></iframe> Елатьма. Мать задержанного за убийство пяти человек.

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Вечером 5 апреля Антона взяли под стражу. На время предварительного расследования он будет находиться в одном из рязанских СИЗО.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Завкафедрой психиатрии РязГМУ д.м.н. Алексей Меринов:

- Это происшествие никак не связано с самоизоляцией. Таких убийств немало на территории России, и объяснять их «замкнутостью пространства для общения» неправильно. Первопричину надо искать «до того», как началась самоизоляция. Что конкретно подвигло мужчину? Чтобы дать конкретный ответ, мне надо с ним подробно пообщаться. И только после этого я могу точно назвать причину, потому что вариантов - множество.

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